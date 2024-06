Parteien SPD ringt um Konsequenzen aus Europawahl

Weil sagte, was sich ändern müsse, sei die Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition. Es werde überschätzt, „was ein Bundeskanzler in einer solchen Situation, wo Koalitionspartner (...) nicht immer das notwendige Maß an Konstruktivität zeigen, eigentlich tatsächlich tun kann“. Die drei Koalitionsparteien stünden jetzt vor einer ganz schwierigen Aufgabe. „Und wenn sie klug beraten sind, dann verständigen sie sich auf einen gemeinsamen Kurs.“