Scholz Favorit : SPD-Politiker drücken bei K-Frage aufs Tempo

Berlin/Hannover Die SPD will ihren Kanzlerkandidaten unbedingt vor der Union küren. Immer wieder wird ein Name genannt. Die Parteivorsitzenden geraten zusehends unter Druck.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte die Parteispitze auf, den Kanzlerkandidaten direkt nach der politischen Sommerpause schnell zu nominieren. „Irgendwann im September sollte es einen Vorschlag geben, der dann hoffentlich in der gesamten Partei auf breite Zustimmung stößt“, sagte der SPD-Landesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die SPD müsse ausnutzen, dass sich die Entscheidung bei der Konkurrenz von der Union in die Länge ziehe.

„Insofern könnte die SPD schon auf dem Spielfeld stehen, während die anderen sich noch warm laufen“, sagte Weil. Die CDU will im Dezember zunächst einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Erst danach will die Union über die Kanzlerkandidatur entscheiden. „Aber da streiten sich drei Männer um den Parteivorsitz, was natürlich auch mit der Kanzlerkandidatur verbunden ist. Das ist eine eher ungeordnete Situation“, sagte Weil. Der SPD könne das nutzen. Die Parteispitze hatte zuletzt immer von einer Nominierung im Herbst gesprochen und ebenfalls betont, man wolle sich vor der Union entscheiden.

Der SPD-Landesvorsitzende in NRW warb ebenfalls für eine rasche Entscheidung bis Mitte September. „Dies würde sicher für die Kommunalwahlen in NRW Rückenwind bedeuten und den bundesweiten Umfragen neuen Schub in die erhoffte Richtung geben“, argumentierte er. Die Kommunalwahl in NRW am 13. September ist die letzte große Wahl in Deutschland in diesem Jahr.