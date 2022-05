Entlastungen : SPD pocht auf Klimageld

Berlin Die Ampel hat bereits im Koalitionsvertrag einen Ausgleich für höhere Energiepreise in Form eines Klimagelds angekündigt. Der Sozialminister prescht mit einem konkreten Vorschlag vor - und erntet Skepsis.

Lindner zeigt sich skeptisch

Schmidt entgegnete Lindner: „Den Finanzminister erinnere ich an das zweite Entlastungspaket.“ Sie zitierte den entsprechenden Beschluss des Koalitionsausschusses vom 23. März: „Um in Zukunft einen einfachen und unbürokratischen Weg für Direktzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, wird die Bundesregierung möglichst noch in diesem Jahr einen Auszahlungsweg über die Steuer-ID für das Klimageld entwickeln.“ Dazu sagte Schmidt an die Adresse Lindners: „Statt nur zu lamentieren, was angeblich alles nicht geht, sollte er sich jetzt an die Arbeit machen.“