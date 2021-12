Knapp 99 Prozent Zustimmung für Koalitionsvertrag : SPD feiert ihren „Aufbruch-Kanzler“

Am Mittwoch soll Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Für Olaf Scholz läuft es wie am Schnürchen. Bei einem Sonderparteitag stimmen die Sozialdemokraten mit fast 99 Prozent für den Koalitionsvertrag. Eine heikle Aufgabe muss der nächste Kanzler jetzt noch lösen - wen holt er für die SPD ins Kabinett?

Von Tim Braune

Mit einem verschmitzten Lächeln schaut Olaf Scholz von der kleinen Bühne drei Männer und eine Frau an. Im Sommer des Vorjahres habe er mit Lars Klingbeil, Norbert Walter-Borjans, Rolf Mützenich und Saskia Esken in einem „netten kleinen Restaurant“ zusammengesessen, erzählt er. Scholz meint die Brasserie „Le Bon Mori“. Sie liegt auf der Straßenseite gegenüber der Parteizentrale, wo der kommende Kanzler am Samstag auf einem Corona bedingt sehr kleinen Sonderparteitag für die Annahme des Koalitionsvertrages wirbt.

Diese Fünferbande hatte am 7. Juli 2020 in dem kleinen Lokal bei einem guten Glas Rotwein beschlossen, dass Scholz trotz seiner Schlappe im Rennen um den SPD-Vorsitz Kanzlerkandidat wird. Es war der Startpunkt einer beeindrucken Auferstehung – des Politikers Scholz und der Volkspartei SPD. Diese Erfolgsstory wird am nächsten Mittwoch bei der Wahl von Scholz zum neuen Kanzler im Bundestag ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Scholz dankt seinen Mitstreitern noch einmal persönlich für das Vertrauen und die Verschwiegenheit. Über Wochen war nichts aus der Brasserie gedrungen, im August 2020 war die Kanzlerkandidatur verkündet worden, seinerzeit Scholz wegen der katastrophalen Umfragewerte belächelt worden.

Vertraulichkeit und Geschlossenheit in der SPD-Spitze waren Grundpfeiler für den Wahlerfolg. Eifrig klatscht bei der Passage Kevin Kühnert, der im Atrium hinter Klingbeil sitzt. Er soll als neuer Generalsekretär gemeinsam mit dem designierten Parteichef Klingbeil Scholz dabei helfen, die Partei auf Kurs zu halten und gleichzeitig weiter zu modernisieren. Kühnert wusste damals nicht, was im „Le Bon Mori“ vor sich ging. Künftig wird er nachts herunterbeten müssen, was sein Kanzler vorhat. In einem kurzen Redebeitrag wirbt der 32-jährige Ex-Juso-Chef „in angemessener Fröhlichkeit“ für die Annahme des Koalitionsvertrags. „Es fühlt sich gut und richtig“, auch wenn Kühnert sich etwa bei Bauen und Wohnen noch mehr gewünscht hätte. Seiner Partei empfiehlt er, hungrig zu bleiben, nicht am Ampel-Vertrag zu kleben. Die SPD müsse in den nächsten vier Jahren zugreifen, wo die Realität sich ändere und den Koalitionsvertrag überhole.

Klingbeil lobt, Scholz habe es im Wahlkampf geschafft, sich Vertrauen bis tief in die Mitte der Gesellschaft zu erarbeiten. Das soll für die Partei ein Sprungbrett sein, um bei den kommenden Landtagswahlen der CDU nach dem Kanzleramt auch die Ministerpräsidentenstühle im Saarland, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein abzunehmen und Niedersachsen zu verteidigen. „Ein Wahlsieg reicht mir nicht, da müssen noch viele andere hinterherkommen“, sagt der bisherige Generalsekretär Klingbeil.

Das ist auch der Anspruch von Scholz. Er will als Kanzler der ersten Dreierkoalition auf Bundesebene keine Episode sein. Scholz will mindestens acht Jahre regieren, die Wiederwahl 2025 sei sein erklärtes Ziel, betont er in seiner Rede. Der Aufbruch, den SPD, Grüne und FDP Deutschland bei Klimaschutz, Wirtschaft und Digitalem geben wollten, sei in vier Jahren nicht getan. „Wir müssen dranbleiben, wollen wiedergewählt werden.“ Seine Kanzlerschaft sei keine Selbstverständlichkeit. Scholz zieht lange Linien. Generationen seien im Gefühl aufgewachsen, der Staat gehöre der CDU. Brandt, Schmidt und Schröder hätten jeweils das Machtabo durchbrochen, für gesellschaftlichen Aufbruch gesorgt: „Ein solcher Aufbruch soll uns wieder gelingen.“

Der Start der Ampel verlief jedoch nicht so geräuschlos wie Scholz sich das erhoffte. Weil die FDP unbedingt aus dem Pandemie-Reglement der alten Bundesregierung aussteigen wollte, wirkte Scholz während der Koalitionsverhandlungen zeitweise wie gefesselt. Erst in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten befreite er sich, ging mit der Ansage einer allgemeinen Impfpflicht und harten 2G-Vorgaben voran, nahm seine Führungsrolle voll an. Die beschlossenen Einschränkungen seien „schwer zu ertragen“, sagt Scholz. Doch zu viele Deutsche seien noch ungeimpft. Bis Weihnachten strebt er bis zu 30 Millionen Impfungen an. Als Kanzler stehe er dafür, dass die neue Regierung sich nicht wegducken, die vierte Welle müsse gebrochen werden.

Trotz der Pandemie wolle die Ampel das Land verändern und modernisieren: „Liebe Genossinnen und Genossen, stimmt dem Koalitionsvertrag zu, lasst uns mehr Fortschritt wagen“, ruft er. Für seine 28-Minuten-Rede wird er im Willy-Brandt-Haus gefeiert. Am Ende wird der Koalitionsvertrag mit einer überwältigenden Mehrheit von 98,8 Prozent angenommen. Bei 608 abgegebenen Stimmen gibt es 598 Ja- und nur sieben Nein-Stimmen. „Nun fangen wir mit der Arbeit an“, freut sich Scholz. Die FDP stimmt am Sonntag ab, die Grünen wollen das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung am Montagnachmittag vorstellen.