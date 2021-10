Erste Personalien stehen fest : SPD-Politikerin Bärbel Bas soll Bundestagspräsidentin werden

Berlin Es geht um das zweithöchste Amt im Staat: SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas soll neue Präsidentin des Bundestags werden. Die 53-jährige Gesundheitspolitikerin aus Duisburg soll CDU-Politiker Wolfgang Schäuble folgen. Die Personalie muss noch von der SPD-Fraktion und vom Parlament bestätigt werden.

Im SPD-Machtpoker um das zweithöchste Staatsamt ist eine Entscheidung gefallen. Die SPD-Bundestagsfraktion will die Duisburgerin Bärbel Bas für den Posten als Bundestagspräsidentin nominieren. Künftige Bundestagsvizepräsidentin soll Aydan Özoğuz werden. Dieses Personalpaket wollte Fraktionschef Rolf Mützenich am Mittwochabend dem Fraktionsvorstand unterbreiten. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand billigte Mützenichs Personalvorschläge bereits am Vormittag einstimmig. Die 206 SPD-Bundestagsabgeordneten müssen den Vorschlag Anfang nächster Woche bestätigen. Anschließend hat das gesamte Parlament in der konstituierenden Sitzung am kommenden Dienstag das Wort. Dann wird auch festgelegt, wie viele Bundestagsvizepräsidenten und -präsidentinnen es künftig geben wird.