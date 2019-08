Bewerber-Duo : SPD-Kandidaten Lange/Ahrens für raschen Austritt aus Groko

Leipzig Zwei Kandidaten für den Bundesvorsitz der SPD, Simone Lange und Alexander Ahrens, haben erneut für einen Austritt aus der großen Koalition plädiert. Das müsse schnellstmöglich geschehen, erklärten beide bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in Leipzig.

Die Partei rede seit Jahrzehnten von Erneuerung, doch nichts habe sich an den Strukturen verändert, sagte Lange. Sie plädierte unter anderem für eine Verkleinerung des Bundesvorstandes von derzeit 50 auf 30 bis 40 Mitglieder. „Wir brauchen eine arbeitsfähige Größe“, sagte sie. Zudem solle der Bundesvorstand transparenter werden und sich auch in der Fläche zeigen.

Die Bewerbungsfrist bei der SPD läuft noch bis 1. September. An diesem Tag muss die Partei zugleich herbe Verluste bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen fürchten. Die neue SPD-Spitze soll dann in einer Mitgliederbefragung bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.

Scholz wich beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin am Samstag Fragen danach aus, ob er sich offiziell um den SPD-Vorsitz bewerben werde. „Es gehört zur Demokratie dazu, dass man sich auch mit Freundinnen und Freunden gut bespricht und dann was sagt, wenn was zu sagen ist“, sagte er bei einem Bürgerdialog seines Bundesfinanzministeriums auf die Frage, ob er bereits in Kontakt mit einer Genossin sei, mit der er sich den SPD-Vorsitz gerne teilen würde.