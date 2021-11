Unter anderem in der Pflege und in Kitas : Ampel-Parteien einig: Impfpflicht in bestimmten Bereichen soll kommen

Unter anderem in der Pflege und in Kitas

Berlin Bekommt Deutschland jetzt doch eine Impfpflicht? Laut Göring-Eckardt ist sich die mögliche Ampel-Koalition darüber einig. In Pflegeheimen, Kitas und anderen Einrichtungen soll die Pflicht zur Corona-Impfung demnach auf den Weg gebracht werden.

Die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP sind nach Angaben von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einig über die Einführung einer Impfpflicht in bestimmten Bereichen. „Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen“, sagte Göring-Eckardt am Montag in Berlin.