Sondierungen : SPD, Grüne und FDP beraten über mögliche Ampel-Koalition

Berlin Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik könnte es im Bund eine sogenannte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP geben. Ob das Ganze umsetzbar ist, darüber beraten nun die drei Parteien.

SPD, Grüne und FDP sind in Berlin zu Beratungen über die erstmalige Bildung einer möglichen Ampelkoalition auf Bundesebene zusammengekommen.

Die Verhandlungsteams der drei Parteien trafen sich am Donnerstagvormittag im Veranstaltungsort City-Cube am Messegelände in Berlin. Das Gespräch war auf sechs Stunden angesetzt.