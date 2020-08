Interview mit SPD-Genaeralsekretär Lars Klingbeil : „Alle drei Aspiranten der Union sind schlagbar“

Berlin Der SPD-Generalsekretär blickt gelassen auf die Kür des Unions-Kanzlerkandidaten. Den eigenen Spitzenmann Olaf Scholz hält er für die richtige Wahl.

Die Sozialdemokraten schöpfen Hoffnung, mit Olaf Scholz den nächsten Kanzler stellen zu können. Wie die Partei Wähler zurückgewinnen will, was er von der Linken hält und wann der Wahlkampf starten soll, darüber sprach SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit unserer Zeitung.

Herr Klingbeil, als Parteichef ist Olaf Scholz der SPD nicht gut genug, als Kanzler aber schon. Was soll der Wähler davon halten?

KLINGBEIL Eine Partei zu führen, ist etwas anderes, als ein Land zu regieren. Olaf Scholz kann regieren. Das beweist er gerade jetzt als Vizekanzler in Zeiten der Corona-Krise. Im Übrigen: Gerhard Schröder war einst auch nicht zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Und danach war er ein erfolgreicher Bundeskanzler.

Seit 1998 hat die SPD bei Bundestagswahlen in absoluten Zahlen über zehn Millionen Wähler verloren. Was ist da schiefgelaufen?

KLINGBEIL Die Ursachen sind sicher vielschichtig. Mein Anspruch als Generalsekretär, der die Partei zum ersten Mal in einen Bundestagswahlkampf führt, ist, möglichst viele Wähler zurückzugewinnen. Da haben wir mit Olaf Scholz den richtigen Kandidaten. Und wir werden beweisen, dass wir gute Ideen für die Zukunft des Landes haben.

Geht es nach Ihren beiden Vorsitzenden, dann soll die SPD deutlich nach links rücken. Gewinnt man so die Wähler zurück?

KLINGBEIL Wenn es links ist, dass wir aus der Corona-Krise die Konsequenz ziehen, dass der Staat handlungsfähig sein muss, dass er nicht kaputt gespart werden darf, dass wir in die Zukunft investieren, dann bin ich mir sicher, dass wir mit genau diesen Themen viele Wählerinnen und Wähler überzeugen können.

KLINGBEIL In diesen Kategorien denken wir überhaupt nicht. Die Kandidatur von Olaf Scholz wurde im Team entschieden. Die Partei ist geschlossen. Darin unterscheiden wir uns auch deutlich von der Union, die sich gerade in Machtkämpfen um den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur befindet. In dieser Geschlossenheit werden wir auch das Programm gemeinsam entwickeln.