Carsten Schneider : „Der Bund muss das tun, was er allein regeln kann“

Interview Berlin Der SPD-Fraktionsgeschäftsführer sieht den CDU-Vorstoß für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum jetzigen Zeitpunkt mit Skepsis.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr Kompetenzen für den Bund. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Eine entsprechende Initiative gibt es auch in der Unionsfraktion. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hält den Vorstoß für unausgegoren.

SCHNEIDER Bislang ist völlig unklar, was Merkel und die Union eigentlich konkret wollen. In der jetzigen Infektionslage ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren zur Entmachtung der Länder anzuzetteln, ist jedenfalls alles andere als sinnvoll. Zumal neben dem Bundestag auch die Länder im Bundesrat zustimmen müssten.

SCHNEIDER Er muss das tun, was er in kurzer Zeit allein regeln kann. Es gibt offenbar zwei große Treiber der Pandemie. Das ist das private Umfeld. Und das ist der Arbeitsplatz. Alles, was einen stärkeren Beitrag der Arbeitgeber mit sich bringen würde, hat die Union aber bisher abgelehnt. Wir brauchen erstens eine Testpflicht in den Betrieben. Die Arbeitgeber müssen die Tests ohne Wenn und Aber anbieten. Freiwilligkeit funktioniert da erkennbar bei zu vielen Arbeitgebern nicht. Wir brauchen zweitens eine Pflicht zum Homeoffice, wo es möglich ist. De facto haben Arbeitgeber hier noch zu viel Spielraum. Und drittens brauchen wir, wenn Homeoffice tatsächlich unmöglich ist, eine Maskenpflicht in Großraumbüros. Das ist noch unzureichend geregelt.