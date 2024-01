Gesundheit SPD-Fraktion will Tempo bei Ärzte-Gesetz

Auch die fachärztliche Versorgung werde gestärkt. Der von Lauterbach für Januar angekündigte Gesetzentwurf solle möglichst bald im Parlament beschlossen werden. Lauterbach selbst rechnet bereits in diesem Jahr mit Erleichterungen für Ärzte und Patienten, wie er am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ sagte.