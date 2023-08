SPD-Fraktion trifft sich zur Klausur Die SPD-Fraktion emanzipiert sich von Olaf Scholz

Olaf Scholz bleibt an diesem Vormittag wortkarg. Der Kanzler ist nach Wiesbaden gereist, um an der Klausurtagung der SPD-Fraktion teilzunehmen. Bis spät in die Nacht hatte er verhandelt, um zwischen den zerstrittenen Ministern das Konzept der Kindergrundsicherung zu einen. Sprich, zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner (SPD) und der grünen Familienministerin Lias Paus zu vermitteln. Er hat Erfolg, während der Kanzler in Wiesbaden ankommt, läuft in Berlin die Pressekonferenz, bei welcher die Eckpunkte der Einigung vorgestellt werden. Der Streit im Kabinett, bei dem Paus ein Gesetz zur Erleichterung der Wirtschaft blockierte, war dem Kanzler gehörig auf die Nerven gegangen. In Wiesbaden äußert er sich dazu nicht.