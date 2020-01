Umstrittener Autor : SPD erleichtert über Erfolg im Sarrazin-Ausschlussverfahren

Berlin Die SPD-Spitze versucht, Thilo Sarrazin loszuwerden. Die Chancen stehen nicht schlecht. Die Entscheidung der Landesschiedskommission hat die SPD bestärkt. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

„Ich bin wirklich froh“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Freitag in Berlin. Die SPD stehe für Zusammenhalt. „Jemand, der antimuslimische Thesen, jemand, der rassistische Thesen vertritt, der braucht ein klares Stoppschild.“

Am Donnerstag war die Entscheidung der SPD-Landesschiedskommission bekanntgeworden, wonach die SPD den früheren Berliner Finanzsenator und Bestseller-Autor wegen parteischädigenden Verhaltens ausschließen darf. Auslöser des Verfahrens war Sarrazins 2018 erschienenes Buch „Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“.

Am Freitag sagte Klingbeil zu den Vorwürfen: „Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich Erinnerungen an Sitzungen sein können.“ Er könne nicht ins Detail gehen, da alle Akteure unter einer Verschwiegenheitsverpflichtung stünden. Aber: „Es gibt mehrere Gutachten, es gibt mehrere öffentliche Äußerungen, die alle belegen, dass Herr Dr. Sarrazin antimuslimisch und rassistisch argumentiert.“

Nach der Entscheidung hatte Sarrazin über seine Anwälte angekündigt, in die nächste Instanz vor die Bundesschiedskommission zu ziehen. Die SPD fühlt sich dafür gut gewappnet. „Wir haben die Argumente, wir haben die Fakten auf unserer Seite“, sagte Klingbeil. Sarrazins Anwalt Andreas Köhler rechnet mit einer Entscheidung des oberstes Parteischiedsgerichtes in etwa einem halben Jahr - solange darf der 74-Jährige sein Parteibuch in jedem Fall behalten.