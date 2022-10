Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft : SPD-Chefin wirft Konservativen gefährlichen Populismus vor

Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Hotel in Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern, wo Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht waren. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin In Mecklenburg-Vorpommern brennt eine Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge ab, das Entsetzen ist groß. Das Feuer wurde wahrscheinlich gelegt – die Ermittler vermuten einen politischen Hintergrund. Zugleich soll illegale Migration begrenzt werden.

Von Jan Drebes und Jana Wolf

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern hat die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, konservativen Politikern vorgeworfen, Hass gegen Geflüchtete zu bedienen. „Wieder brennt in Deutschland eine Unterkunft für Geflüchtete. Ein Haus, das Frauen und Kindern, die vor den Schrecken des Krieges in der Ukraine fliehen mussten, Schutz bieten sollte“, sagte Esken. „Während beherzte Passanten und die Feuerwehr mit Kräften versuchen, die Flammen einzudämmen, gießen andere Öl ins Feuer. Erschreckend ist da, dass es nicht nur die rechtsextremen Verfassungsfeinde der AfD sind, die den Hass gegen Geflüchtete bedienen“, so die SPD-Chefin. „Zunehmend sinken auch konservative Politiker auf ein populistisches Niveau herab. Die Einlassungen der letzten Zeit zur Aufnahme von Schutzsuchenden in Deutschland sind verantwortungslos – und sie bereiten den Boden nicht nur für gesellschaftliche Spaltung, sondern letztlich auch für solch kriminelle Taten“, sagte Esken.

Das Feuer in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Groß Strömkendorf bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern war am späten Mittwochabend an der Außenseite des Hauses entdeckt worden. Das Gebäude brannte nahezu vollständig aus. In der Unterkunft befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 14 Geflüchtete aus der Ukraine, darunter vier Kinder und Jugendliche. Auch drei Betreuer waren in dem Haus, alle Personen konnten sich retten. Verletzt wurde niemand. Ermittler vermuten einen politischen Hintergrund. Erst am Montag waren Hakenkreuz-Schmierereien an dem Gebäude entdeckt worden.

Politiker reagierten mit Entsetzen auf den Vorfall. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte den Brand eine furchtbare Nachricht. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte: „Menschen, die vor Krieg flüchten, brauchen unseren Schutz und unsere Unterstützung. Hetze und Gewalt dulden wir nicht!“

Auch aus den Kommunen kam die Aufforderung für weitere Unterstützung der Geflüchteten. „Nach Rückmeldungen aus unseren Städten und Gemeinden besteht nach wie vor eine große Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen, insbesondere gegenüber den Vertriebenen aus der Ukraine“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Gerd Landsberg. „Festzustellen ist allerdings, dass immer weniger Menschen bereit sind, privat Vertriebene aufzunehmen. Eine Stimmungsverschlechterung insgesamt können wir aber nicht feststellen“, so Landsberg. Übergriffe, wie etwa Brandstiftungen, müssten konsequent verfolgt und die Täter verurteilt werden.

Die Migrationsdebatte war zuletzt hochgekocht, nachdem CDU-Chef Friedrich Merz Ende September ukrainischen Flüchtlingen „Sozialtourismus“ vorgeworfen hatte. Anfang Oktober sagte Merz dann in einem Interview, dass es sich mit der zukünftig 'Bürgergeld' genannten Sozialleistung künftig auch für Zuwanderer kaum mehr lohne, eine einfache Tätigkeit aufzunehmen. Genau das ziehe die Menschen aus vielen Ländern erst richtig an, es schaffe einen sogenannten Pull-Faktor. Mit Blick auf diese jüngsten Äußerungen von Merz verschärfte SPD-Chefin Esken nun den Ton gegenüber der Union. „Wer den sicheren Aufenthalt und die Arbeitserlaubnis für gut integrierte Geflüchtete mit Duldung schon als ,Pull Effekt‘ bezeichnet, spaltet unsere Gesellschaft. Doch wer Kriegsflüchtlinge fern aller Fakten als Sozialtouristen verleumdet, muss sich fragen lassen, welchen Anteil er hat an Hass und Hetze, die später in Gewalt mündet.“ Gerade in besonders herausfordernden Zeiten brauche es Verantwortungsbewusstsein und einen klaren Wertekompass. „Alle Demokratinnen und Demokraten sind aufgerufen, sich mit warmem Herzen und klarer Haltung gegen den Hass und gegen alle politischen Zündeleien zu stellen“, sagte Esken.

20.10.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Groß Strömkendorf: Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Hotel in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht waren. Durch einen Brand ist eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in der Gemeinde Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zu Donnerstag fast vollständig zerstört worden. Bisher wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Foto: Nicole Buchmann/Schweriner Volkszeitung /dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Nicole Buchmann

Unterdessen soll angesichts der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen, die über die Balkanroute nach Europa kommen, in der Region der Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex verstärkt werden. Das kündigten EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag nach Beratungen mit Amtskolleginnen und -kollegen aus den Balkanstaaten an. Man wolle entschieden gegen irreguläre Migration vorgehen, sagte Faeser. Ziel sei es, die Migration über die Balkanroute zu begrenzen.

(jd/jw/dpa/afp)