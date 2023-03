Historische Entscheidung in den USA SPD-Außenpolitiker Roth rechnet mit weiteren Anklagen gegen Trump

Es ist ein bislang beispielloser Vorgang mit immenser politischer Sprengkraft: Zum ersten Mal überhaupt klagt eine Staatsanwaltschaft mit Donald Trump einen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Die zuständige Grand Jury in New York stimmte für eine Anklageerhebung wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016, wie am Donnerstag bekannt wurde.