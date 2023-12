Sparen, bis es quietscht Und schon drohen der Ampel neue Turbulenzen

Man muss kein Prophet sein: Spätestens nach der erhofften Weihnachtsruhe, wenn klarer werden wird, was noch unter das Spardiktat der Ampel-Partner fallen soll, werden sich weitere Gruppen, Verbände, Betroffene melden, denen es ans Geld gehen wird. Und das nicht zu knapp. Es drohen viele Proteste. Um es klar zu sagen: Die Haushaltskrise lässt sich nicht ohne Härten und Verdruss abwenden. Da kommt noch einiges auch auf die Verbraucher zu. Doch was sich jetzt rächt ist, dass die Ampel-Spitzen ohne ein weitgehend fertiges Sparkonzept aus ihren wochenlangen Beratungen herausgekommen sind. So erzeugt man unliebsame Überraschungen. Finanzminister Christian Lindner soll angemahnt haben, sich doch noch mehr Zeit zu lassen, um auch konkreter werden zu können. Damit hat sich der Liberale offenkundig nicht durchgesetzt. Nun droht die Ampel in weitere Turbulenzen zu geraten.