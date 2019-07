Notfall-Leitstelle entscheidet : Spahn will Notaufnahmen mit vorherigen Prüfungen entlasten

Spahn will Notaufnahmen mit vorherigen Prüfungen entlasten

Berlin Mit einer grundlegenden Reform der Notfallversorgung will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Rettungsstellen der Kliniken entlasten.

„Derzeit sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu oft zu überlaufen“, sagte Spahn am Montag in Berlin. Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf müssten oft zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen.