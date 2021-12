Vierte Corona-Welle : Spahn erwartet „traurigen Höhepunkt“ um Weihnachten

Berlin Nach langem Ringen sollen härtere Einschränkungen greifen, um die bedrohliche Virusausbreitung schleunigst aufzuhalten. Doch klar ist auch: Es geht jetzt vor allem darum, noch Schlimmeres zu vermeiden.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren, keinen einzigen Tag“, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechtfertigte umfassende Beschränkungen für Ungeimpfte, um eine noch dramatischere Zuspitzung abzuwenden. Intensivmediziner machen sich auf einen Höhepunkt der Notlage in vielen Kliniken um Weihnachten gefasst. Die Durchsetzung von Auflagen soll auch die Polizei verschärft in den Blick nehmen.

Wieler sagte, die neue Virusvariante Omikron könnte in noch kürzerer Zeit zu noch mehr Fällen führen als die Delta-Variante. Daher müssten die neuen Maßnahmen flächendeckend umgesetzt werden. Dazu gehören auch regionale Schließungen von Clubs bei hohen Inzidenzen und ein Verkaufsverbot von Feuerwerk zu Silvester. Der RKI-Chef erläuterte, er rechne mit Effekten der Maßnahmen in etwa zwei Wochen. Der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb sagte: „Mit den Beschlüssen werden wir noch etwa drei bis vier Wochen einen Anstieg in den Kliniken und auf den Intensivstationen haben.“ Die Welle werde nicht so schnell aufhören.