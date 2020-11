Corona-Pandemie : Spahn: Erste Impfungen wohl schon im Dezember

Berlin Der Gesundheitsminister ist optimistisch, dass schon vor Ende kommenden Jahres alle Bürger in Deutschland gegen Covid-19 geschützt sind.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) haben Hoffnungen auf erste Corona-Impfungen in Deutschland noch in diesem Jahr befeuert. Spahn verwies in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland auf die noch in diesem Jahr erwartete Zulassung für einen Impfstoff in Europa. „Und dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen.“ Scholz sagte der Bild-Zeitung, es seien „die Vorbereitungen dafür getroffen, dass es noch im Dezember losgehen könnte“.