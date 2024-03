Gesellschaft Sozialverband VdK fordert bundesweiten Feiertag am 8. März

Anlässlich des Internationalen Frauentags fordert die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, einen bundesweiten Feiertag am 8. März. „Ich wünsche mir, dass der Frauentag in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag wird“, sagte Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Auf diese Weise würde mehr Aufmerksamkeit auf die Situation und die Rechte der Frauen gelenkt.“ Derzeit ist der 8. März nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag.