Leistungen für Familien Sozialverband bei Kindergrundsicherung „pessimistisch“

Danach gefragt, was bestmöglich nach dem Sommer noch umgesetzt werden solle, nannte Bentele die Zentralisierung der Antragstellung. Familien sollten nicht an vielen verschiedenen, sondern nur noch an einer Stelle Anträge für ihre Kinder stellen müssen. „Zudem müsste darüber gesprochen werden, ob die Steuerfreibeträge für Kinder gesenkt werden. Damit würde eben nicht die Förderung von Wohlhabenden verbessert“, sagte die VdK-Präsidentin. Sie könne sich derzeit aber leider nicht vorstellen, dass solche maßgeblichen Änderungen noch möglich sind.