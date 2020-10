Forderung des VdK : Sozialverband: Ältere Menschen vor Isolation schützen

Besuch in einem Altenheim - hinter Schutzlgas. Foto: Jonas Güttler/dpa

Berlin Während sich die Corona-Krise verschärft, mahnt VdK-Präsidentin Verena Bentele: Ältere Menschen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, dürften nicht allein gelassen werden.

Der Sozialverband VdK hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise ältere Menschen vor Einsamkeit und Isolation zu schützen.

VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Das ist ein Punkt, der mir im Moment in den Debatten deutlich zu kurz kommt.“ Das Problem der Einsamkeit dürfe nicht unterschätzt werden. „In den Pflegeeinrichtungen und Altenhilfeeinrichtungen gibt es immer noch zu wenig gute Konzepte, wie wir Begegnungen organisieren können - physisch mit Abstand oder digital“, sagte Bentele. „Wir haben immer noch viele Einrichtungen, in denen der Telefonanschluss im Zimmer oder das WLAN nicht selbstverständlich sind, damit ältere Menschen mit ihren Angehörigen in Kontakt treten können oder mit Freunden.“