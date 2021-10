Diese Koalition kann Deutschland guttun

Robert Habeck, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Christian Lindner (v. l.) stellen am Freitag in Berlin das Ergebnis ihrer Sondierungen vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Ohne die übliche Begleitmusik haben sich SPD, Grüne und FDP auf eine Grundlage für Koalitionsverhandlungen geeinigt. Sie sind damit noch lange nicht am Ziel. Und die wichtigsten Finanzierungsdetails fehlen noch völlig. Aber es ist ein unterm Strich gelungener Versuch, einen neuen Stil am Anfang eines neuen Bündnisses auszutesten.

Was SPD, Grüne und FDP nach relativ kurzer Sondierungsphase auf zwölf Seiten zusammengefasst haben, ist auf den ersten Blick ziemlich beeindruckend. Es war kein gegenseitiges Niederringen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern ein Wechselspiel aus Gewinnen und Gewinnenlassen. FDP-Wähler dürfen sich die Augen reiben, was sich alles an liberalen Vorstellungen in diesem Basispapier findet: Klimaschutz technologieneutral, flexible Arbeitszeitmodelle, Renten-Kapitaldeckung, Bürgergeld, Erhalt der Privatkassen, keine Vermögenssteuer und Erhalt der Schuldenbremse. Möglicherweise haben die Entscheidungen in Schwerin und Berlin für Linksbündnisse allen Beteiligten vor Augen geführt, dass die FDP nun noch mehr liberale Leitplanken unterbringen musste, um zustimmen zu können.