Höhere Luftverkehrsabgabe : Soll Fliegen teurer werden? Viel Kritik an Schulze-Vorstoß

Soll Fliegen teurer werden? Viel Kritik an Schulze-Vorstoß

Berlin Mit einer Forderung nach höheren Preisen im Flugverkehr für den Klimaschutz stößt Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf Kritik in der großen Koalition.

Die SPD-Politikerin will zunächst die Luftverkehrsabgabe in Deutschland erhöhen und drängt auf eine europaweite stärkere finanzielle Beteiligung der Flugbranche am Kampf gegen die Erderhitzung. Ihren Vorschlag platzierte sie unmittelbar vor der dritten Sitzung des Klimakabinetts.