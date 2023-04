Söders AKW-Vorstoß Erst umarmt er Bäume, jetzt Atomkraftwerke

Nun hat Söder die bayerischen Landtagswahlen fest ins Visier genommen, im Oktober geht es für ihn um alles. Er muss die CSU zur alten Stärke führen, zumindest deutlich über 40 Prozent. Und auch, wenn Söder anderes beteuert, ist er dann wieder im Spiel um die Kanzlerkandidatur der Union. Sein persönlicher Wiedereinstieg in die Atomkraft soll diesen Zielen dienen. Söder glaubt, damit den Nerv der Bayern zu treffen, weil eine Mehrheit vielleicht für die Beibehaltung der Kernkraft ist. Ob dem so ist, sei dahingestellt. Und wenn doch, hat dies auch etwas damit zu tun, dass gerade Bayern bei der Energiewende alles andere als ein Vorzeigestaat ist. Söder greift auf Altes zurück, weil ihm Neues nicht so recht gelingen will.