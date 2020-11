„Nachschärfen und ergänzen“ : Söder will schärfere Corona-Regeln

München Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich für die Corona-Beratungen mit der Kanzlerin auf einen Beschlussentwurf geeinigt. Bayerns Regierungschef Söder geht dieser aber noch nicht weit genug.

Man müsse an einigen Stellen noch nachschärfen und ergänzen, sagte Söder am Rande einer Landtagssitzung in München. Unter anderem will er noch einmal diskutieren, ob die für Weihnachten angestrebte Lockerung der Kontaktbeschränkungen tatsächlich auch über Silvester gelten soll oder ob der Zeitraum nicht noch verkürzt wird.