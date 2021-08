Corona-Krise : Söder und Habeck stellen gutes Corona-Zeugnis aus

Berlin Markus Söder ist zufrieden mit der Corona-Politik der Regierung: „Unter dem Strich ist das gut gelaufen.“ Mit Abstrichen stimmt ihm Grünen-Chef Habeck zu. Sorgen bereitet die Querdenker-Szene.

„Unter dem Strich ist das gut gelaufen“, sagte Söder bei einem Streitgespräch mit Habeck, das von „Spiegel“, „t-online“ und dem Magazin „Vice“ ausgestrahlt werden sollte. In diesem Fall seien die Grünen und die Union in der Gefahreinschätzung sehr nah beieinander gewesen. „Wir haben in dieser extremen Ausnahmesituation unser Land gut beschützt.“