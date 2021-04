Kanzlerkandidatur in der Union : Söder sagt Laschet volle Unterstützung zu

Markus Söder (links) prognostiziert für die Bundestagswahl mit dem Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (rechts) ein schlechteres Ergebnis in Bayern - aber ein besseres in NRW. Das werde sich insgesamt ausgleichen, so der CSU-Chef. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Der CSU-Chef bekommt am Tag nach der Entscheidung in der K-Frage von seinen Parteifreunden langen Applaus. Julia Klöckner schlägt für die Zukunft einen „Entscheidungsrat“ von CDU und CSU vor.

Söder sagte demnach, er sei sehr mit sich im Reinen. Nach seiner Rede habe er außergewöhnlich langen Applaus bekommen, hieß es weiter. Söder sagte, das Wahlergebnis in Bayern werde nun anders aussehen, als wenn er Kandidat geworden wäre. Dafür aber werde das CDU-Ergebnis in Nordrhein-Westfalen besser - das werde sich insgesamt ausgleichen.

Laschet hatte am Dienstagabend in der ARD angekündigt, er wolle auf die Kritiker in den eigenen Reihen zugehen und Söder eng einbinden. In den nächsten Tagen wolle er das Gespräch mit den Kreisverbänden zu suchen, wie er es auch nach seiner Wahl zum CDU-Chef im Januar gemacht habe, als er auf die Lager seiner Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen zugegangen sei. „Das braucht jetzt die CDU.“