Gestiegene Ansteckungsgefahr : Söder plädiert dafür, jüngere Politiker zu impfen

„Wir müssen auch überlegen (...), ob wir nicht noch ein paar Impfdosen übrig haben“: Bayerns Ministerpräsident Söder will jüngere Politiker vor einer Ansteckung schützen - zum Wohle der Demokratie. Foto: Peter Kneffel/dpa

München Bayerns Ministerpräsident fürchtet in der Pandemie um die Funktionsfähigkeit der Parlamente. Durch Corona-Varianten könne sich schnell „eine halbe Fraktion“ infizieren. Die Lösung hat Söder schon parat.

„Wir müssen auch überlegen, noch mal tatsächlich in den nächsten Wochen, ob wir nicht noch ein paar Impfdosen übrig haben, wenn die Zahl wächst, um die Funktionsfähigkeit beispielsweise eines Landtags aufrecht zu erhalten, oder des Bundestages“, sagte der bayerische Ministerpräsident nach der Sitzung des Kabinetts in München. „Nach meiner Überzeugung müssen die Parlamente in dieser Situation absolut handlungsfähig sein.“