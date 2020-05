CSU-Chef : Söder: Kanzlerkandidatur wird im Januar entschieden

Berlin In der Union stehen um den Jahreswechsel zwei richtungsweisende Personalien an. Wer wird CDU-Chef und wer Kanzlerkandidat der Union? Die K-Frage wird wohl erst Anfang 2021 entschieden.

Im Dezember wählt die CDU einen neuen Vorsitzenden. Das muss man abwarten“, sagte der bayerische Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. „Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert.“ Auf die Frage, ob er doch noch einmal über seine Rolle im Bund nachdenke, sagte Söder: „Ich habe nur ganz allgemein gedacht.“

Söder hatte mehrfach betont, dass sein Platz in Bayern sei. Seine Umfragewerte sind in der Corona-Krise aber stark gestiegen, er liegt zum Teil weit vor anderen potenziellen Kanzlerkandidaten.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet deutlich dahinter. Söder schnitt unter den Unionsanwärtern auf die Kanzlerkandidatur im ARD-Deutschlandtrend vor drei Wochen am besten ab, sowohl bei allen Befragten als auch bei den Unionsanhängern.