Bundestagswahl im September : Söder hält Schwarz-Grün für attraktive Konstellation

München Die Bundestagswahl im September ist der politische Höhepunkt 2021. Für den CSU-Chef steht aber erstmal die Corona-Krise im Fokus. Erst danach komme der Wahlkampf. Ideen dafür hat er aber schon.

„Ich glaube, dass es für viele attraktiv wäre. Eine Konstellation, die neben Sicherheit auch Inspiration bieten könnte“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München.

Bei der Bewältigung der Krise dürfe man nicht den Fehler machen und schon an Wahlen denken: „Corona bedeutet Management, Haltung und auch Konsequenz. Wir tun nicht das Bequemste, sondern wollen das Beste. Wir tun das, was wir tun müssen - und weil wir davon überzeugt sind.“

In jedem Fall werde es im Wahlkampf sehr um die wirtschaftlichen Fragen infolge der Pandemie gehen. „Wir können erst im Frühjahr die langfristigen Folgen für die Wirtschaft abschätzen. Es braucht dann dringend ein Konjunkturprogramm“, sagte Söder.

Zudem brauche Deutschland einen Technologiesprung in der Digitalisierung. Dabei gehe es laut Söder nicht nur um Künstliche Intelligenz oder Robotic, sondern auch um Alltagsfragen wie Digitalisierung in der Schule, Mobilfunk und die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. „Da sind Anspruch und Realität in Deutschland nicht synchron.“