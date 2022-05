CSU : Söder: Fall Mayer ist „Tragödie“

München Der plötzliche Rücktritt seines Generalsekretärs nach nur kurzer Amtszeit stellt CSU-Chef Markus Söder vor ungeahnte Probleme. Wer Nachfolger oder Nachfolgerin werden könnte, ist völlig offen.

Die offenkundige Wortwahl Mayers in einem Gespräch mit einem Journalisten sei nicht zu akzeptieren und auch nicht Stil der CSU, sagte Söder am Mittwoch in München.