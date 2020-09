CSU-Parteitag im Internet : Söder: Corona ist Naturkatastrophe und Prüfung

Markus Söder sitzt beim virtuellen Parteitag in seinem Büro in der CSU-Landesleitung. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa

München Wegen Corona muss die CSU dieses Jahr nicht nur auf eine große Feier zum 75-jährigen Bestehen verzichten - auch ihr Parteitag wurde ins Netz verlegt. Die Pandemie ist auch das beherrschende Thema des Treffens.

„Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder am Samstag in einer Grundsatzrede auf dem ersten großen Online-Parteitag der CSU.