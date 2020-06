Trump-Pläne : Söder: Abzug von US-Soldaten „kein großer Vertrauensbeweis“

München Die deutsche Politik reagiert mit Bedauern auf Überlegungen der US-Regierung, die amerikanischen Truppen in Deutschland zu reduzieren. CSU-Chef Markus Söder sieht das Vertrauen zwischen den beiden Ländern schwinden.

US-Präsident Donald Trump plant nach Medienberichten einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland. So hatte das „Wall Street Journal“ unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter berichtet, Trump habe das Pentagon angewiesen, die Präsenz in Deutschland von derzeit 34.500 Soldaten um 9500 zu reduzieren. Außerdem solle eine Obergrenze von 25.000 US-Soldaten eingeführt werden, die gleichzeitig in Deutschland anwesend sein könnten. Die Bundesregierung hatte auf die Berichte mit Bedauern und teilweise mit Unverständnis reagiert.