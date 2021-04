Corona-Modellregion : Startschuss für das saarländische Experiment

Vanessa Gerber (links) und Maria Jankowic genießen am St. Johanner Markt in Saarbrücken die Sonne. Auch zeitweises April-Schneegestöber konnte die Gäste des Restaurants „Tante Maja“ nicht vertreiben. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Merzig/Völklingen Das Saarland-Modell sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit. An Tag eins war von großen Veränderungen aber noch nicht viel zu spüren.

Eigentlich ist alles ganz normal an diesem Dienstagmittag in der Saarbrücker Innenstadt. So normal, wie das Leben nach über einem Jahr Pandemie eben sein kann. Nachdem es fast zwei Wochen deutschlandweit für Diskussionen (und teils heftige Kritik) sorgte, verläuft der Start das Saarland-Modell bei seinem Start recht unspektakulär. Lange Schlangen vor den öffentlichen Testzentren, gedrängte Menschenmassen in Biergärten – all das sucht man an Tag eins vergebens.

Zwar dürfen seit Dienstag Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Doch nur wenige Wirte und Restaurantbesitzer machten von dieser Möglichkeit überhaupt Gebrauch. Keine Überraschung für Frank Hohrath, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Saar. Hohrath selbst begrüßt das Modell („ein Paradigmenwechsel“), doch bei einer Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands gaben in der vergangenen Woche satte 60 Prozent an, nicht öffnen zu wollen. Neben dem großen organisatorischen Aufwand sei eine Wiedereröffnung unter diesen Voraussetzungen für viele schlicht nicht wirtschaftlich. Daneben „herrscht unter unseren Mitgliedern große Verunsicherung“, viele beunruhige eine Öffnung zu einem Zeitpunkt, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz für das Saarland bereits so hoch ist. „Viele haben die Sorge, dass bald die 100 erreicht wird.“ Wie es dann weitergehen wird, wisse von den Gastronomen niemand.

Bei schneidender Kälte verwundert es, dass es überhaupt Cafés und Restaurants gibt, die ihre Außengastronomie öffnen. Und noch erstaunlicher ist es, dass sie tatsächlich Gäste haben, denen das Wetter nichts anhaben kann. Während sich Thomas Bastuck vor dem „Tante Maja“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken die Hände an einer dampfenden Tasse Tee wärmt, isst Carmen Gerecht neben ihm mit stoischer Gelassenheit ihren Salat – den Schneeflocken zum Trotz, die dabei auf ihren Teller rieseln.

„Bei Regen würden wir jetzt wohl nicht hier sitzen, aber das hier geht ja noch“, erklärt Bastuck grinsend. Die beiden Freunde aus Tholey sind gemeinsam zum Einkaufen nach Saarbrücken gekommen. Der Restaurantbesuch stellt die Krönung des Ausflugs dar: endlich wieder ein Stück Normalität, auf die so lange verzichtet werden musste.

Inhaberin Catalina Kremers Da Palma beantwortet derweil telefonische Anfragen von Gästen, die gerne reservieren möchten. Mit negativen Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen, sind Gruppen von bis zu zehn Personen in der Außengastronomie erlaubt. „Aber das machen wir nicht“, erklärt die Wirtin entschieden. Zwei Personen oder ein Haushalt, beispielsweise eine vierköpfige Familie, erlaubt sie auf ihrer Terrasse. Diese müssen laut Corona-Verordnung keine Tests vorlegen.

Auch die Brüder Ricardo und Nico, die es sich mit Kumpel Robin auf der anderen Seite des St. Johanner Markts vor dem „Klimbim“ gemütlich gemacht haben, brauchten dafür keinen negativen Schnelltest. Trotzdem haben sie einen gemacht. „Das war uns wichtig“, meint Ricardo. „Ich fände es besser, wenn es da keine Ausnahmen gäbe. Einfach, um sicher zu gehen.“ Alle drei finden es schön, „einfach noch mal unter die Leute zu kommen“, deswegen wollten sie auch unbedingt ein Bier trinken gehen. „Aber ob das jetzt so lange anhält, ist eine andere Frage.“

Wie sieht es in den anderen Branchen aus? Im Gegensatz zur Gastronomie hat die saarländische Kinobranche dem Saarland-Modell erst einmal eine Absage erteilt. „Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Risiko“, sagt Hanns Peter Ebert, Vorsitzender der Filmfreunde der Lichtspiele Wadern. Es gebe einfach zu viele offene Fragen: etw wie stark die Kinos belegt sein dürften, wie die Kontrolle der Corona-Tests vonstatten gehen soll und wer dafür verantwortlich sei. Die Kinos im gesamten Saarland hätten sich dabei untereinander abgestimmt und verfolgten eine gemeinsame Linie: „Zurzeit können wir eine Öffnung der Kinos nicht vertreten. Wir als Kinobetreiber halten die Entwicklungen jetzt zunächst mal im Auge.“ Beim Theater Überzwerg in Saarbrücken werde dagegen „unter Vorbehalt“ geöffnet, sagt Pressesprecherin Anne-Catherine Schwamborn. „Ab Mittwoch legen wir unseren Spielplan fest“, erzählt sie. Die erste Aufführung sei für den 17. April geplant.

Auch Training ist seit gestern im Saarland wieder erlaubt, sofern der Kunde einen aktuellen negativen Test vorlegen kann. Von der Möglichkeit machten bisher aber nicht viele Gebrauch. Foto: dpa/Oliver Dietze