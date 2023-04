Pläne der Parteien So soll die Corona-Pandemie aufgearbeitet werden

Linke. Jan Korte, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, erklärt: „In einem Untersuchungsausschuss an der Oberfläche zu kratzen ändert nichts.“ Stattdessen müsse die aktuelle Bundesregierung in die Pflicht genommen werden, „das Land krisenfest aufzustellen. In der Pflege, im Krankenhaussektor, in der Kinder- und Jugendpolitik“, so Korte. „Und wenn es an Geld dafür fehlt, muss man es sich bei den Konzernen und Milliardären holen.“