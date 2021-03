Lockdown-Pläne : So ruhig soll es an Ostern in Deutschland sein

Ostereier suchen im harten Lockdown – und die Maske immer dabei. Das Fest unter Pandemie-Bedingungen, so wie es Bund und Länder in ihren Beschlüssen jetzt vorsehen, verlangt den Bürgern einiges ab. Foto: Getty Images/iStockphoto/Raul Baldean

Berlin/Saarbrücken Bunte Eier im eigenen Garten suchen, das ist kein Problem. An der Ostsee Urlaub machen schon. Was sagen die jüngsten Pandemie-Beschlüsse?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fatima Abbas, Martina Herzog, Claudia Horn und Iris Neu-Michalik

(dpa/afp/ine/kir) Über Ostern soll das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden. Das haben Bund und Länder beschlossen. Doch vieles ist noch unklar.

Wie sehen die Regelungen für private Kontakte über Ostern aus?

Vom 1. bis zum 5. April gelten im Prinzip die gleichen Kontaktregelungen wie sonst auch derzeit: Es dürfen sich maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Paare gelten als ein Hausstand. Daneben gilt aber auch die „Notbremse“ weiter. Sie sieht für Regionen oder Länder mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 vor: Es dürfen sich nur ein Haushalt und eine weitere Person treffen, Kinder bis 14 Jahre wiederum ausgenommen.

Was ist mit Ruhetagen gemeint?

Der Gründonnerstag (1. April) und der Karsamstag (3. April) sollen in diesem Jahr einmalig als „Ruhetage“ gelten. Was das arbeitsrechtlich genau bedeutet, war am Dienstag aber noch weitgehend unklar. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, der Bund wolle auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eine Musterverordnung erarbeiten, die regelt, welche Geschäfte und Dienstleistungen an den beiden Tagen geschlossen bleiben müssen. Juristen sehen viele offene Fragen.

Im Saarland gab es Kritik von der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU). Hauptgeschäftsführer Martin Schlechter sagte gegenüber der SZ: „Das Arbeitsrecht kennt den Begriff ‚Ruhetage’ nicht.“ Auch könne es nicht sein, dass „mitten in der Nacht kurzfristig Beschlüsse gefasst werden, bei denen im Vorfeld überhaupt nicht geklärt wurde, welche Auswirkungen sie haben werden“, sagte Schlechter.

Müssen die Bürger auf Reisen im Inland auch weiterhin verzichten?

Es ist auch weiterhin nicht möglich, im eigenen oder einem anderen Bundesland Urlaub zu machen. Touristische Hotelübernachtungen bleiben untersagt, auch das kontaktarme Reisen etwa in Ferienwohnungen. Zudem muss bereits wieder geöffnete Außengastronomie für die Dauer der fünf Ostertage wieder schließen.

Und wie sieht es mit den Reisen ins Ausland aus?

Für Reisende aus Risikogebieten gelten weiterhin strikte Test- und Quarantäneregeln. Zudem sollen Fluggesellschaften künftig alle Urlaubsrückkehrer, etwa aus Mallorca, bereits vor dem Abflug nach Deutschland auf das Coronavirus testen.



Wie verhält es sich laut Beschluss mit der Öffnung von Geschäften?

Alle Geschäfte sollen vom 1. bis zum 5. April geschlossen bleiben. Nur der „Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne“ darf am Karsamstag öffnen. Was genau gemeint war, blieb zunächst unklar. CSU-Chef Markus Söder sagte, dass auch in Supermärkten nur Lebensmittel zu kaufen sein würden. Für die Osterzeit insgesamt hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) offene Tankstellen zugesagt.

Werden Gottesdienste stattfinden? Religionsgemeinschaften sind gebeten, Versammlungen über Ostern nur virtuell abzuhalten. Die katholische und die evangelische Kirche wollen aber nicht ohne Weiteres auf Präsenzgottesdienste an Ostern verzichten. Im Saarland geht der Beauftragte der Evangelischen Kirchen für das Saarland, Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann, ebenfalls davon aus, dass Präsenzgottesdienste in saarländischen Kirchen stattfinden werden. Die Vorgehensweise auf Bundesebene kritisierte Hoffmann als ärgerlich, weil es im Vorfeld keine Absprachen mit den Kirchen gab. Der Generalvikar des Bistums Trier, Ulrich Graf von Plettenberg, sah dringenden Klärungsbedarf. Die Nachricht komme äußerst überraschend recht kurz vor Beginn der heiligen Woche und in einer Situation, in der die Gottesdienste geplant und die Termine bereits veröffentlicht seien.

Wie sieht es nach aktuellem Stand mit Sportveranstaltungen aus?

Es ist noch unklar, ob es zur Austragung des Spitzenspiels der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München kommen wird. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte sich am Dienstag nicht festlegen, ob die Partie wie geplant am 3. April ausgetragen werden kann. Die Basketball-Bundesliga sieht sich von den jüngsten Corona-Beschlüssen der Politik erst einmal nicht direkt betroffen. Derzeit geht Geschäftsführer Stefan Holz fest davon aus, dass die über Ostern angesetzten Partien wie geplant angepfiffen werden.

Wie genau werden die Beschlüsse im Saarland umgesetzt?