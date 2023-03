Jährlich Millionen Gäste aus Deutschland Der Niederlande-Tourismus will nachhaltiger werden

Die Niederländer würden in den nächsten Jahren mit Blick auf nachhaltiges Urlauben vorangehen wollen, so Driessen. „Viele in der Branche beschäftigen sich mit der Frage, wie der Besuch in den Niederlanden so umweltverträglich und klimafreundlich wie möglich gestaltet werden kann“, sagt die Tourismus-Expertin. Immer mehr Hotels setzen auf Kreislaufwirtschaft, Restaurants auf vegetarisches Essen.