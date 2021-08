Protestwoche in Berlin : Sitzblockaden und Kunstblut: Umweltschützern protestieren

Protestwoche in Berlin

Klima-Protest mit Kunstblut vor der CDU-Parteizentrale in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Die Protestwoche von Umweltaktivisten wie denen von Extinction Rebellion für mehr Klimaschutz verpufft ein wenig. Auf den Berliner Straßen sind eher wenig Demonstranten, aber dafür sehr viele Polizisten zu sehen.

Umweltschutzgruppen haben am Dienstag ihre Klimaschutz-Proteste in Berlin fortgesetzt.

Einige Dutzend Demonstranten besetzten am Dienstag sitzend zuerst den Zugang zum Deutschen Bauernverband und etwas später die Straße vor dem Landwirtschaftsministerium nahe dem Regierungsviertel. Die CDU-Parteizentrale bespritzten Demonstranten mit roter Farbe - laut den Organisatoren des Protestes war es „Kunstblut“. Die Polizei nahm die Personalien von 40 Beteiligten auf. Am Nachmittag zogen Demonstrationen mit hunderten Menschen von den Parteizentralen von CDU und SPD in die Innenstadt.