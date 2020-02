Analyse: Steinmeiers Besuch im Sudan : Ermutigungs-Visite in einem Land im Aufbruch

Ermutigungs-Visite in einem Land im Aufbruch

Will den Reformkräften im Sudan den Rücken stärken: Bundespräsident Steinmeier. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Khartum Es kommt nicht oft vor, dass Frank-Walter Steinmeier in ein Land fliegt, das fremd für ihn ist. Vor allem sein Amt als Außenminister hat ihn in viele Winkel der Erde gebracht.

Oft kennt er bei seinen Besuchen heute als Bundespräsident die handelnden Personen von früher – was die Gespräche zumeist erleichtert. Doch als er am Donnerstag mit dem Luftwaffen-Airbus in Khartum landet, betritt er Neuland. Im Sudan war Steinmeier noch nie, die Gesprächspartner sind neu für ihn, das politische Terrain ist schwierig. Das Land steckt mitten im Aufbruch zur Demokratie – Ausgang ungewiss.