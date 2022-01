Umfragen : Sinkende Zustimmung für SPD und Scholz

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ampel haben die Regierungsgeschäfte übernommen, aber die Beliebtheit lässt nach. In einer Umfrage rutscht die SPD unter den Parteien sogar auf Platz zwei ab.

Knapp zwei Monate nach dem Start der Ampel-Regierung hat die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz in Umfragen spürbar an Zustimmung verloren.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die CDU/CSU laut „Politbarometer“ mit 23 Prozent (plus 1 Prozentpunkt) rechnen. Die Grünen kämen auf 18 (plus 2), die FDP auf 10 Prozent (minus 1). Die AfD liegt laut „Politbarometer“ unverändert bei 10 Prozent, die Linke erreicht 7 Prozent (plus 1).