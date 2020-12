Halle-Urteil : „Sie sind ein Menschenfeind“

Der Halle-Attentäter Stephan Balliet – hier vor der Urteilsverkündung – erhielt lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Magdeburg Der rechtsterroristische Attentäter von Halle ist zur Höchststrafe verurteilt worden. Die Vorsitzende Richterin findet drastische Worte.

Wie ein kleiner, beleidigter Junge verabschiedete sich der Halle-Attentäter von der Öffentlichkeit: Wütend warf der 28-Jährige mit trotzigem Blick eine zusammengerollte Mappe in Richtung der Nebenklage, als die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens den Prozess gegen ihn gerade geschlossen hatte. Sekunden später knieten vier vermummte Wachleute auf dem Verurteilten und trugen ihn kurz darauf aus dem Saal.

Knapp drei Stunden hatte die sichtlich bewegte Richterin zuvor begründet, warum sie und ihre vier Kollegen vom Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Naumburg die härteste Strafe verhängt haben, die das deutsche Recht vorsieht: Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Stephan Balliet hatte am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und darin möglichst viele Jüdinnen und Juden zu töten. Als er trotz seiner schweren Bewaffnung nicht in die Synagoge gelangte, erschoss der Deutsche die 40-jährige Passantin Jana L. aus Frust über sein eigenes Versagen, wie Mertens nach 25 Prozesstagen urteilte.

Kurz darauf ermordete er in einem Döner-Imbiss den 20-jährigen Kevin S. und schoss auf seiner Flucht noch auf weitere Menschen. „Herr Balliet, mir fehlen die Worte, dies sachlich zu bewerten, wie es meine Aufgabe ist“, sagte Mertens. Es sei ein „feiger Anschlag“ gewesen. „Dieses Verfahren stellt alles in den Schatten.“ Direkt an den Angeklagten gewandt sagte sie: „Sie sind ein fanatisch ideologisch motivierter Einzeltäter. Sie sind antisemitisch, ausländerfeindlich. Sie sind ein Menschenfeind.“ Er habe keinen Anflug von Reue gezeigt. Die Richter sprachen ihn in Magdeburg, wohin der Prozess verlegt worden war, des zweifachen Mordes und des versuchten Mordes in 62 Fällen schuldig.

Jahrelang habe der Attentäter „in seinem Kinderzimmer gehockt“ und seine Tat vorbereitet, führte Mertens aus. Am Ende funktionierte so gut wie nichts davon: Seine Waffen klemmten, seine Sprengsätze verpufften, kaum jemand verfolgte seinen Livestream der Tat im Internet.

Ein wesentlicher Teil seines Planes hat jedoch funktioniert: Er konnte sich in seinem Kinderzimmer jahrelang und minuziös auf seinen Anschlag vorbereiten, ohne dass der Staat etwas davon mitbekam. Er konnte sich Bauanleitungen und Waffenbauteile beschaffen, ohne dass auch nur ein einziger Sicherheitsmechanismus der Behörden gegriffen hätte.

Der Attentäter radikalisierte sich mit Computerspielen, in denen man Waffen bauen musste, in denen man als Nazi im Zweiten Weltkrieg kämpft. Daneben waren sogenannte Imageboards, einfache und anonyme Foren im Internet, maßgeblich für die Radikalisierung des Mannes, wie der Prozess zeigte. Auf vielen dieser Boards tauschen sich Rechtsextreme aus und huldigen ihren Vorbildern. Das hätten die Behörden spätestens nach dem Anschlag von Christchurch im Frühjahr 2019 wissen können, denn auch diese Tat war in derartigen Foren vorbereitet und verbreitet worden.

An 25 Prozesstagen befragte das Gericht mehrere Dutzend Zeugen und eine ganze Reihe von Sachverständigen. 45 Überlebende und Hinterbliebene hatten sich der Nebenklage angeschlossen. Allein die Schlussvorträge der Überlebenden hatten drei Prozesstage gedauert, viele hatten dabei oder zuvor im Zeugenstand das Wort ergriffen. Fast alle hatten von schweren psychischen Folgen der Tat berichtet.