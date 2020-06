Externe Experten : Sicherheits-Prüfung nach Fluchtversuch in JVA Halle

Sicherheits-Prüfung nach Fluchtversuch in JVA Halle

Der Haupteingang der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg, in die der Rechtsextremist Stephan B. nach einem Fluchtversuch in der JVA Halle verlegt wurde. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Magdeburg Der Terror-Verdächtige ist bei seinem Freigang in der JVA Halle völlig allein - und versucht zu fliehen. Wie konnte das geschehen? Das soll jetzt ein externes Expertengremium klären.

Nach dem Fluchtversuch des Terrorverdächtigen von Halle soll ein unabhängiges Expertengremium die Sicherheit in der Justizvollzugsanstalt in Halle überprüfen.

Das kündigte Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Magdeburger Landtag an. Das Gremium solle ausschließlich mit externen Experten besetzt werden und die Situation analysieren. „Wir sind dort nicht im Optimum.“