Serie von Protesten hält an Palästinenser prägen europäische Straßen

Es ist längst dunkel, als immer noch junge Männer, junge Frauen, Familien mit kleinen Kindern, mit Kinderwagen und Fahnen Richtung Innenstadt gehen. Ihre Gesichter sind von Vorfreude geprägt. In der Ferne skandieren bereits mehrere hundert Menschen auf den Stufen der Börse unweit des Großen Platzes in Brüssel immer lauter werdende Slogans. „Freiheit für Gaza“, rufen sie. „Boykottiert Israel“, folgt meistens danach. Sie verurteilen Israels Regierungschef als Verbrecher. Und wie in vielen anderen Städten Europas ist auch die Losung von einem Palästina vom (Jordan-) Fluss bis zum Meer nicht weit. So haben sie es bereits am Vorabend gemacht, so werden sie es auch in den nächsten Tagen und Wochen tun.