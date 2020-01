Durchsuchungen in echs Bundesländern : Seehofer verbietet rechtes Netzwerk

Berlin (epd) Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextreme Gruppe „Combat 18 Deutschland“ verboten. Am Donnerstag durchsuchten über 200 Polizeibeamte in sechs Bundesländern Wohnungen, auch in Trier-Saarburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd