Querelen im Fall Maaßen : Schwierige Klausur der Unionsspitzen vor den Landtagswahlen

Dresden Eine Woche vor den für die Union schwierigen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg treffen sich die Spitzen von CDU und CSU zu einer zweitägigen Klausur in Dresden.

In der sächsischen Landeshauptstadt wollen die Präsidien beider Schwesterparteien vor dem Hintergrund nachlassender Konjunktur besprechen, „wie die deutsche Wirtschaft stabil gehalten und das Vertrauen in die Zukunft gestärkt werden kann“.

Unter der Leitung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder soll erörtert werden, wie Investitionen in Innovationen und Technologie, Bürokratieabbau, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gefördert werden können. Zudem stehe die Entlastung der Bürger durch einen schnellstmöglichen Abbau des Solidaritätszuschlags auf der Tagesordnung sowie die Entlastung von Unternehmen.

Für Gesprächsstoff dürfte aber auch der jüngste Vorstoß des Koalitionspartners SPD sorgen, die Vermögensteuer wieder einzuführen. Die Union lehnt das ab, auch weil sie grundsätzlich keine Steuererhöhungen will. Unionsfraktionsvize Andreas Jung sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Deutschland brauche „ganz bestimmt keine Neuaufführung der Vermögensteuer“. Eine Vermögensteuer stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen der großen Koalition.

Eine Woche vor den Wahlen am 1. September ist die CDU-Spitze aber auch immer noch mit internen Querelen um den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen beschäftigt. Der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz warf Maaßen wegen seiner Kritik am Kurs der Partei destruktives Verhalten vor, ohne Antworten zu geben. Gesundheitsminister und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn beklagte indessen eine „zunehmende Unerbittlichkeit in Politik und Gesellschaft“.