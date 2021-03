Astrazeneca-Impfung gestoppt : Schwarzer Tag für Deutschlands Impfkampagne

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca steht nun noch einmal auf dem Prüfstand. Foto: dpa/Christophe Ena

Berlin/Saarbrücken Das Vakzin von Astrazeneca wird vorerst nicht mehr verabreicht. Experten klären, ob es Thrombosen verursacht hat. An der Aussetzung gibt es Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes, Antje Höning und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Die Entscheidung platzte mitten hinein in einen laufenden Impftag. Das war auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) klar, wie er am Montag in Berlin sagte. Deutschland setzt jetzt wie schon einige andere europäische Länder den Corona-Impfstoff von Astrazeneca vorerst nicht mehr ein. Als „reine Vorsichtsmaßnahme“, um Auffälligkeiten in seltenen Fällen wissenschaftlich zu überprüfen, wie Spahn deutlich machte.

Man folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), sagte Spahn. Hintergrund sind Meldungen über Thrombosen (Blutgerinnseln) in Hirnvenen, die bei einzelnen Geimpften aufgetreten sind. Das PEI, das für die Überwachung der Impfstoffe zuständig ist, halte nach Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung weitere Untersuchungen für notwendig, so Spahn.

Die meisten Bundesländer kündigten am Montag an, die Impfungen mit Astrazeneca unverzüglich einzustellen – so auch das Saarland. „Ab sofort und bis auf weiteres sind alle Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff im Saarland vorsorglich ausgesetzt“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).

Lesen Sie auch Nach Entscheidung in Berlin : Saarland stoppt sofort alle Impfungen mit Astrazeneca

Seit Freitag haben bereits mehrere Länder, darunter Dänemark, die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island, die Verimpfung von Astrazeneca gestoppt. Italien und Österreich setzten zunächst die Verwendung von bestimmten Chargen aus. Die Europäische Arzneiagentur (Ema) sah bislang noch keine Hinweise darauf, dass die Blutgerinnsel durch die Impfung verursacht wurden. Sie hatte noch am Freitag erklärt, dass die Anzahl der Thrombose-Fälle bei geimpften Personen nicht höher sei als in der Allgemeinbevölkerung.

Auch Spahn verwies am Montag auf die Relationen: In Deutschland habe es bislang 1,6 Millionen Impfungen mit Astrazeneca gegeben. Bei sieben Geimpften sei es zu Thrombosen gekommen. Nun sollen die Experten klären, ob es dafür einen ursächlichen Zusammenhang gibt oder die Thrombosen nur zufällig nach der Impfung aufgetreten sind. Der Gesundheitsminister bat Bürger, die vier Tage nach einer Impfung mit Astrazeneca starke Kopfschmerzen haben, unverzüglich einen Arzt aufsuchen sollen. Er ließ offen, was mit Menschen wird, die bereits eine erst Impfung haben und deren zweite Impfung noch aussteht. „Das Ergebnis der Prüfung ist offen, es besteht eine gute Möglichkeit, dass die Impfung mit Astrazeneca auch weiterhin möglich ist.“

Astrazeneca spielt in der Impfstrategie der Bundesregierung eine große Rolle – die Entscheidung von Montag ist insofern ein großer Rückschlag. 56 Millionen Dosen hat sich Deutschland gesichert, drei Millionen wurden bereits geliefert. Der Impfstoff des britischen Herstellers hat den Vorteil, dass er bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann. Daher war er auch für den Einsatz in Arztpraxen und Unternehmen vorgesehen. Spahn wollte sich nicht dazu äußern, welche Folgen ein dauerhafter Ausfall von Astrazeneca haben könnte. Jetzt müsse man die Prüfung der Experten abwarten. Er hoffe, dass die Ema noch in dieser Woche zu einem Ergebnis komme.

Asztrazeneca steht schon seit längerem immer wieder in der Kritik (siehe Text unten). Auf die Frage, ob das Vertrauen in Astrazeneca überhaupt zurückkehren könne, sagte Spahn: „Wichtig ist Transparenz und schnelle Kommunikation.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die Aussetzung: „Ich halte es für einen großen Fehler, jetzt die Impfungen mit Astrazeneca auszusetzen. Das schafft nur große Verunsicherung und Misstrauen in einer Situation, in der es auf jede Impfung ankommt“, sagte er unserer Redaktion. „Besser wäre eine Prüfung bei laufenden Impfungen. Ich kenne keine Analysen, die ein Aussetzen rechtfertigen würden“, so Lauterbach. „Das Risiko einer Thrombose liegt in der Größenordnung von eins zu 100 000 oder weniger und scheint im Vergleich zu Ungeimpften nicht erhöht zu sein.“

Dennoch zogen am Montag weitere Länder nach: Italien stoppte inzwischen gänzlich die Impfungen mit Astrazeneca. Frankreich vollzog ebenfalls einen vorläufigen Stopp bis zur erwarteten Ema-Einschätzung – auch hier eine reine „Vorsichtsmaßnahme“, wie Präsident Emmanuel Macron betonte.

Großbritannien nutzt den Impfstoff dagegen weiter. „Wir prüfen die Berichte genau, aber angesichts der großen Anzahl verabreichter Dosen und der Häufigkeit, mit der Blutgerinnsel auf natürliche Weise auftreten können, deuten die verfügbaren Beweise nicht darauf hin, dass der Impfstoff die Ursache ist“, teilte die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel mit. Auch Tschechien und Polen halten an dem Impfstoff fest.