Westliche Hilfe schwächelt Wie die Ukraine noch zu retten ist

Was also tun, wenn die Ukraine nicht dem Untergang geweiht sein und Putin nicht das Signal zur Eroberung und Unterwerfung weiterer Regionen und Länder bekommen soll? Der Unions-Außenexperte Roderich Kiesewetter hat ermittelt, dass es der Ukraine aktuell in sechs Kategorien an Qualität und Masse fehlt: Weitreichende Systeme wie Marschflugkörper und Kampfflugzeuge, Artillerie, insbesondere Munition, Minenräumgeräte sowie Kampf- und Schützenpanzer, Elektronische Kampfführung und Drohnen, Flugabwehr und schließlich Versorgungseinrichtungen wie medizinische Evakuierung und Stromerzeugung. „Sinnvoll wäre eine Leopard-2A4-Allianz“, leitet Kiesewetter aus dem Befund ab. Das Modell sei in den europäischen Staaten noch in hoher Stückzahl vorhanden, und die Fokussierung darauf würde auch die Logistik vereinfachen, die in Zeiten von Stellungs- und Abnutzungskriegen immer wichtiger werde.