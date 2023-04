Debatte über immer radikaleren Protest Klimaaktivisten wollen Schulen besetzen

Aber was bedeutet der Begriff eigentlich? „Die Diskussion um den zivilen Ungehorsam ist so alt wie die Straßenblockaden“, sagt Gerhard Seher, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Freien Universität Berlin. Das Wort „Ungehorsam“ beziehe sich auf die Rechtsordnung. „Es geht um Handlungen, die rechtswidrig sind – und das wissen die handelnden Personen auch.“ Mit dem Zusatz „zivil“ wollten sich die Beteiligten gegenüber üblichen Kriminellen abgrenzen. Aus rechtlicher Sicht sei ziviler Ungehorsam aber schlicht rechtswidrig. „Die Grenzen von Aktivismus sind also dort, wo unsere Rechtsordnung die Grenzen für uns alle setzt. Es gibt kein gesondertes Recht für subjektive Überzeugungen“, sagt Seher.