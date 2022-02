Altkanzler : Schröder traf im Januar die Ex-SPD-Chefs Schulz und Platzeck

Berlin Altkanzler Gerhard Schröder hatte der Ukraine unlängst „Säbelrasseln“ vorgeworfen. Die Aussagen hatten für viel Wirbel gesorgt. Jetzt wurde klar: Vorab hatte ein Treffen mit SPD-Politikern stattgefunden.

Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage berichtet, dass Saathoff am 5. Januar Schröder getroffen habe.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer wollte wissen, welche Mitglieder der Bundesregierung seit der Vereidigung des Kabinetts am 8. Dezember Schröder getroffen haben. Er fragte nicht nur nach dem Kanzler und den Bundesministern - die formell die Bundesregierung bilden - sondern auch nach Staatssekretären und Staatsministern. Eine Umfrage des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in den anderen Ressorts ergab, dass Saathoff der einzige aus diesem Kreis war, der Schröder in den letzten zwei Monaten getroffen hat.